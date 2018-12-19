У Гетеборзі знешкодили знайдену вибухівку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У шведському місті Гетеборг знешкодили знайдену вибухівку. Про це повідомляє УНН із посиланням на АА.
Як передають шведські видання, в центральному районі Йоганнеберг міста Гетеборг був виявлений підозрілий пакет. Після огляду пакету в ньому виявили вибухівку.
"В районі потенційного вибуху були посилені заходи безпеки. Сапери знешкодили вибухівку", - йдеться у публікації видання.
Представник поліцейського управління Гетеборга підтвердив, що в пакеті знаходилося вибухова речовина. Проводиться розслідування.
Нагадаємо, водій рейсового автобусу знайшов у багажі, який він перевозив, саморобний радіокерований вибухово-запалювальний пристрій.