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В Генуе из-за непогоды приостановили работы по ликвидации аварии эстакады

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Работы по ликвидации последствий крушения автомобильного моста в Генуе будут приостановлены на 24 часа из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий. Об этом объявил в пятницу губернатор области Лигурия Джованни Тоти, сообщает новостной канал Rai News 24, информирует УНН.

В Генуе из-за непогоды приостановили работы по ликвидации аварии эстакады

“Из-за прогнозируемого дождя мы вынуждены приостановить на 24 часа все работы для обеспечения безопасности”, — сказал губернатор. Он также сообщил, что обслуживающая дорожную сеть Италии компания Autostrade per l’Italia в ближайшую неделю представит план по полному разбору оставшейся части моста. “Продолжаю верить, что работы по полному разбору и реконструкции продлятся год”, — уточнил губернатор.

Как сообщают итальянские СМИ, специальная техническая комиссия после детального осмотра оставшихся частей моста выяснила, что некоторые устоявшие поддерживающие столбы находятся в аварийном состоянии и представляют еще большую опасность, чем те, что рухнули. Построенная в 1967 году эстакада Польчевера, или мост, назваемый по имени его архитектора Риккардо Моранди, протяженностью чуть более одного километра и высотой 90 м, был важной и достаточно загруженной транспортной артерией. 14 августа обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя — Савона, европейский маршрут Е80). В момент происшествия на нем находилось более 30 легковых автомобилей и три грузовика. В результате катастрофы погибло 43 человека.

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