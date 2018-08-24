У Генуї через негоду призупинили роботи з ліквідації аварії естакади
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Роботи з ліквідації наслідків аварії автомобільного моста в Генуї будуть припинені на 24 години через прогнозоване погіршення погодних умов. Про це оголосив у п’ятницю губернатор області Лігурія Джованні Тоті, повідомляє новинний канал Rai News 24, інформує УНН.
“Через прогнозований дощу ми змушені призупинити на 24 години всі роботи для забезпечення безпеки”, — сказав губернатор. Він також повідомив, що обслуговуюча дорожню мережу Італії компанія Autostrade per l’Italia в найближчий тиждень представить план з повного розбору решти моста. “Продовжую вірити, що роботи з повного розбору і реконструкції триватимуть рік”, — уточнив губернатор.
Як повідомляють італійські ЗМІ, спеціальна технічна комісія після детального огляду решти частин мосту з’ясувала, що деякі опорнів стовпи, що встояли, знаходяться в аварійному стані і представляють ще більшу небезпеку, ніж ті, що впали. Побудована в 1967 році естакада Польчевера, або міст, названий так на честь його архітектора Ріккардо Моранді, протяжністю трохи більше одного кілометра і заввишки 90 м, був важливою і досить завантаженою транспортною артерією. 14 серпня, обвалився довгий проліт мосту, по якому проходить швидкісна траса A10 (Генуя — Савона, європейський маршрут Е80). У момент події на ньому знаходилося більше 30 легкових автомобілів і три вантажівки. В результаті катастрофи загинуло 43 людини.