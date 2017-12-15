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В генштабе Великобритании предостерегли о новой угрозе со стороны РФ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Наиболее высокопоставленный военный офицер Великобритании Стюарт Пич предостерег о новой опасности, которую представляет Россия для коммуникаций и интернет-кабелей, проложенных по дну моря, передает УНН со ссылкой на ВВС Украина.

Начальник генерального штаба британских вооруженных сил Стюарт Пич заявил, что защита линий связи должна стать приоритетом для Великобритании и НАТО. Он указал, что уничтожение или вывод из строя кабелей станет "внезапным и потенциально катастрофическим" ударом по экономике стран НАТО.

"В ответ на угрозу, которую представляет модернизация российского военно-морского флота - как атомных, так и неатомных подводных лодок и надводных кораблей, - мы, вместе с нашими атлантическими союзниками, предоставляем приоритет задачам, связанным с защитой морских линий связи", - сообщил он.

"Это может показаться повторением старых задач. Очень, очень важно, чтобы мы все поняли, насколько важна эта задача для Организации Североатлантического договора", - указал С.Пич.

"Ведь Россия, кроме строительства новых кораблей и подводных лодок, продолжает совершенствовать свои возможности информационной войны и других новых методов ведения войны", - отметил он.

По его словам, Великобритания и ее союзники должны понять смысл модернизации российского флота и пропорционально модернизировать собственные военно-морские силы.

Напомним, секретарь СНБО А.Турчинов заявил, что Россия может начать широкомасштабные боевые действия против Украины в любой момент.

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