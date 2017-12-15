У генштабі Британії застерегли щодо нової загрози з боку РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Найбільш високопосадовий військовий офіцер Великої Британії Стюарт Піч застеріг щодо нової загрози, яку становить Росія для комунікацій та інтернет-кабелів, прокладених дном моря, передає УНН з посиланням на ВВС Україна.
Начальник генерального штабу британських збройних сил Стюарт Піч заявив, що захист ліній зв'язку має стати пріоритетом для Британії й НАТО. Він вказав, що знищення або виведення з ладу кабелів стане "раптовим і потенційно катастрофічним" ударом по економіці країн НАТО.
"У відповідь на загрозу, яку становить модернізація російського військово-морського флоту - як атомних, так і неатомних підводних човнів і надводних кораблів, - ми, разом з нашими атлантичними союзниками, надаємо пріоритет завданням, пов'язаним із захистом морських ліній зв'язку", - повідомив він.
"Це може здатися повторенням старих завдань. Дуже, дуже важливо, щоб ми всі зрозуміли, наскільки важлива ця задача для Організації Північноатлантичного договору", - вказав С.Піч.
"Адже Росія, крім будівництва нових кораблів і підводних човнів, продовжує вдосконалювати свої можливості інформаційної війни та інших нових методів ведення війни", - зазначив він.
За його словами, Британія і її союзники повинні зрозуміти сенс модернізації російського флоту і пропорційно модернізувати власні військово-морські сили.
Нагадаємо, секретар РНБО О.Турчинов заявив, що Росія може розпочати широкомасштабні бойові дії проти України у будь-який момент.