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У генштабі Британії застерегли щодо нової загрози з боку РФ

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Найбільш високопосадовий військовий офіцер Великої Британії Стюарт Піч застеріг щодо нової загрози, яку становить Росія для комунікацій та інтернет-кабелів, прокладених дном моря, передає УНН з посиланням на ВВС Україна.

Начальник генерального штабу британських збройних сил Стюарт Піч заявив, що захист ліній зв'язку має стати пріоритетом для Британії й НАТО. Він вказав, що знищення або виведення з ладу кабелів стане "раптовим і потенційно катастрофічним" ударом по економіці країн НАТО.

"У відповідь на загрозу, яку становить модернізація російського військово-морського флоту - як атомних, так і неатомних підводних човнів і надводних кораблів, - ми, разом з нашими атлантичними союзниками, надаємо пріоритет завданням, пов'язаним із захистом морських ліній зв'язку", - повідомив він.

"Це може здатися повторенням старих завдань. Дуже, дуже важливо, щоб ми всі зрозуміли, наскільки важлива ця задача для Організації Північноатлантичного договору", - вказав С.Піч.

"Адже Росія, крім будівництва нових кораблів і підводних човнів, продовжує вдосконалювати свої можливості інформаційної війни та інших нових методів ведення війни", - зазначив він.

За його словами, Британія і її союзники повинні зрозуміти сенс модернізації російського флоту і пропорційно модернізувати власні військово-морські сили.

Нагадаємо, секретар РНБО О.Турчинов заявив, що Росія може розпочати широкомасштабні бойові дії проти України у будь-який момент.

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