В Хельсинки принимают меры безопасности перед встречей Трампа и Путина
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В Хельсинки принимают меры безопасности перед встречей президентом США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Об этом сообщает полиция Хельсинки, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"В связи с мерами безопасности осуществляется среди прочего приварка люков колодцев. Это может вызвать некоторые перебои в движении", - говорится в сообщении.
Ранее Хельсинкская региональная транспортная компания HSL предупредила о возможных задержках и изменениях в работе общественного транспорта в период встречи. Возможно будет закрыта для транспорта одна из главных улиц Хельсинки - улица Маннергейма.
Напомним, Президент США Дональд Трамп подтвердил, что на саммите в понедельник, 16 июня, в Хельсинки, будет обсуждать с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Украине.