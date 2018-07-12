В Хельсинки принимают меры безопасности перед встречей Трампа и Путина

"В связи с мерами безопасности осуществляется среди прочего приварка люков колодцев. Это может вызвать некоторые перебои в движении", - говорится в сообщении.



Ранее Хельсинкская региональная транспортная компания HSL предупредила о возможных задержках и изменениях в работе общественного транспорта в период встречи. Возможно будет закрыта для транспорта одна из главных улиц Хельсинки - улица Маннергейма.



Напомним, Президент США Дональд Трамп подтвердил, что на саммите в понедельник, 16 июня, в Хельсинки, будет обсуждать с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Украине.



