У Гельсінкі вживають заходів безпеки перед зустріччю Трампа і Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. У Гельсінкі вживають заходів безпеки перед зустріччю президентом США і Росії Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Про це повідомляє поліція Гельсінкі, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"У зв'язку із заходами безпеки здійснюється серед іншого приварка люків колодязів. Це може викликати деякі перебої в русі", - йдеться в повідомленні.
Раніше Гельсінська регіональна транспортна компанія HSL попередила про можливі затримки та зміни в роботі громадського транспорту в період зустрічі. Можливо буде закрита для транспорту одна з головних вулиць Гельсінкі - вулиця Маннергейма.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп підтвердив, що на саміті в понеділок, 16 червня, в Гельсінкі, буде обговорювати з президентом Росії Володимиром Путіним ситуацію в Україні.