У Гельсінкі вживають заходів безпеки перед зустріччю Трампа і Путіна

"У зв'язку із заходами безпеки здійснюється серед іншого приварка люків колодязів. Це може викликати деякі перебої в русі", - йдеться в повідомленні.



Раніше Гельсінська регіональна транспортна компанія HSL попередила про можливі затримки та зміни в роботі громадського транспорту в період зустрічі. Можливо буде закрита для транспорту одна з головних вулиць Гельсінкі - вулиця Маннергейма.



Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп підтвердив, що на саміті в понеділок, 16 червня, в Гельсінкі, буде обговорювати з президентом Росії Володимиром Путіним ситуацію в Україні.



