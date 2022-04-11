В Хельсинки прошла акция о погибших в Мариуполе детях
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. На вокзальную площадь в столице Финляндии принесли детскую обувь, также, присутствующие написали на асфальте слово "ДЕТИ" на разных языках. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yle.fi.
Детали
Только по предварительным оценкам в Мариуполе за месяц блокады погибло 5 тысяч человек, из которых примерно 210 - дети.
На Вокзальной площади в Хельсинки активисты принесли детскую обувь, на разных языках на асфальте слово написали "дети".
По информации Генерального прокурора страны более 513 детей пострадали в Украине в результате вооруженного вторжения рф в Украину. При этом, по полученным ювенальными прокурорами данным, 176 детей погибли и более 336 получили ранения.