В Хельсинки прошла акция о погибших в Мариуполе детях

Детали

Только по предварительным оценкам в Мариуполе за месяц блокады погибло 5 тысяч человек, из которых примерно 210 - дети.

На Вокзальной площади в Хельсинки активисты принесли детскую обувь, на разных языках на асфальте слово написали "дети".

По информации Генерального прокурора страны более 513 детей пострадали в Украине в результате вооруженного вторжения рф в Украину. При этом, по полученным ювенальными прокурорами данным, 176 детей погибли и более 336 получили ранения.