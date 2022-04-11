У Гельсінкі пройшла акція про загиблих у Маріуполі дітей

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Тільки за попередніми оцінками в Маріуполі за місяць блокади загинуло 5 тисяч людей, з яких приблизно 210 – діти.

На Вокзальній площі у Гельсінкі активісти принесли дитяче взуття, різними мовами на асфальті слово написали "діти".

За інформацією Генерального прокурора країни більше 513 дітей постраждали в Україні внаслідок збройного вторгнення рф в Україну. При цьому, за отриманими ювенальними прокурорами даними, 176 дітей загинуло та більше 336 отримали поранення.