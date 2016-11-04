В Гаити более 600 000 детей нуждаются в срочной помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Около 50 000 детей после разрушительного урагана "Мэтью" в Гаити остались без крова и живут в ужасных условиях. Другие - страдают от голода и различными болезнями, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
"Более 600 000 детей в Гаити срочно нуждаются в гуманитарной помощи после того, как разрушительный ураган" Мэтью "пронесся по стране", - заявляет Детский фонд Организации Объединенных Наций.
Согласно данным фонда, дети в стране страдают от различных болезней и голода. 50000 из них остались без дома и живут в невыносимых условиях. За последний месяц в стране было зафиксировано не менее тысячи случаев заболеваний детей холерой.
Как сообщал УНН, количество жертв урагана "Мэтью" на Гаити возросло до 842 человек .