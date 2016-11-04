У Гаїті понад 600 тисяч дітей потребують термінової допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Близько 50 тисяч дітей після руйнівного буревію “Метью” в Гаїті залишились без домівок та живуть в жахливих умовах. Інші — страждають від голоду та на різні хвороби, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Понад 600 тисяч дітей в Гаїті терміново потребують гуманітарної допомоги після того, як руйнівний буревій „Метью“ пронісся країною”, — заявляє Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй.
Згідно з даними фонду, діти в країні страждають через різноманітні хвороби та від голоду. 50 тисяч з них залишились без дому та живуть в нестерпних умовах. За останній місяць в країні було зафіксовано щонайменше тисяча випадків захворювань дітей на холеру.
Як повідомляв УНН, кількість жертв урагану “Метью” на Гаїті зросла до 842 осіб.