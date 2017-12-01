В торможении расследования преступлений против Майдана виновно высшее руководство государства - Горбатюк

“Результат не является достаточным, так как завершением этой работы являются приговоры. Всего 49 приговоров. Реально — два приговора лишения свободы, но второй хоть и состоялся тоже относительно титушки, но к сожалению, он не вызывает удовольствия, потому что судья вынес такой приговор, он буквально в день приговора, был освобожден из-под стражи с учетом так называемого закона Савченко ... По результатам работы я для себя и следователи видим ситуацию, что на сегодняшний день руководство правоохранительных органов, руководство государства практически не заинтересованы в результатах этой работы”, — сказал он.

С.Горбатюк отметил, что очень важно, чтобы была политическая воля.

“Полноценный результат достигается усилиями всех правоохранительных органов государства”, — добавил он.

На вопрос ведущего верно он понял, что в торможении расследования по делам Майдана С.Горбатюк обвиняет генерального прокурора Украины Юрия Луценко и Президента Украины Петра Порошенко, он ответил: “Я имею в виду руководителей правоохранительных органов и руководство государства. Генеральный прокурор Юрий Луценко, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель СБУ Грицак и, соответственно, Глава государства, который отвечает за это”.

Как сообщал УНН, суд по делу Майдана продолжит исследовать материалы дела 4 декабря.