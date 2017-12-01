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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 79695 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 70232 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 77299 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 84464 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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11 марта, 06:00 • 118782 просмотра

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В торможении расследования преступлений против Майдана виновно высшее руководство государства - Горбатюк

В торможении расследования преступлений против Майдана виновно высшее руководство государства - Горбатюк

Киев  •  УНН

 • 15105 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В торможении расследования преступлений против Майдана виновно высшее руководство государства. Об этом сегодня в эфире программы “Право на власть” сказал руководитель Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, сообщает УНН.

“Результат не является достаточным, так как завершением этой работы являются приговоры. Всего 49 приговоров. Реально — два приговора лишения свободы, но второй хоть и состоялся тоже относительно титушки, но к сожалению, он не вызывает удовольствия, потому что судья вынес такой приговор, он буквально в день приговора, был освобожден из-под стражи с учетом так называемого закона Савченко ... По результатам работы я для себя и следователи видим ситуацию, что на сегодняшний день руководство правоохранительных органов, руководство государства практически не заинтересованы в результатах этой работы”, — сказал он.

С.Горбатюк отметил, что очень важно, чтобы была политическая воля.

“Полноценный результат достигается усилиями всех правоохранительных органов государства”, — добавил он.

На вопрос ведущего верно он понял, что в торможении расследования по делам Майдана С.Горбатюк обвиняет генерального прокурора Украины Юрия Луценко и Президента Украины Петра Порошенко, он ответил: “Я имею в виду руководителей правоохранительных органов и руководство государства. Генеральный прокурор Юрий Луценко, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель СБУ Грицак и, соответственно, Глава государства, который отвечает за это”.

Как сообщал УНН, суд по делу Майдана продолжит исследовать материалы дела 4 декабря.

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