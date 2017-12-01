У гальмуванні розслідування злочинів проти Майдану винне вище керівництво держави – Горбатюк

“Результат не є достатнім, тому що завершенням цієї роботи є вироки. Всього 49 вироків. Реально — два вироки позбавлення волі, але другий хоч і відбувся теж стосовно тітушки, але на жаль, він не викликає задоволення, тому що суддя виніс такий вирок, що він буквально у день вироку, був звільнений з-під варти з урахуванням так званого закону Савченко... За результатами роботи я для себе та слідчі бачимо ту ситуацію, що на сьогоднішній день керівництво правоохоронних органів, керівництво держави практично не зацікавлені у результатах цієї роботи”, — сказав він.

С. Горбатюк наголосив на тому, що дуже важливо аби була політична воля.

“Повноцінний результат досягається зусиллями всіх правоохоронних органів держави”, — додав він.

На запитання ведучого чи вірно він зрозумів, що у гальмуванні розслідування у справах Майдану С. Горбатюк звинувачує генерального прокурора України Юрія Луценка та Президента України Петра Порошенка, він відповів: “Я маю на увазі керівників правоохоронних органів та керівництво держави. Генеральний прокурор Юрій Луценко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова СБУ Грицак та, відповідно, керівник держави, який відповідає за це”.

Як повідомляв УНН, суд у справі Майдану продовжить досліджувати матеріали справи 4 грудня.