Во Франции зафиксировали заражения штаммом коронавируса из ЮАР
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Во Франции зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом коронавирусом Sars-cov-2, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Штамм короновируса 501.V2 впервые обнаружили в Южной Африке в середине декабря.
Во Франции штамм обнаружили у мужчины, который вернулся из ЮАР. Пациент живет в регионе Верхний Рейн, на границе с Швейцарией.
Ранее штамм вируса из ЮАР обнаружили у женщины в Австралии.
Новые штаммы вируса обнаруживают довольно часто. Наибольшее внимание к себе привлек штамм вируса, который получил распространение в Великобритании. Там обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01. Согласно данным исследований, он на 50-74% опаснее, чем вирус SARS-CoV-2, вызывает болезнь COVID-19. После того новый вид вируса начали фиксировать все в большем количестве других стран мира.