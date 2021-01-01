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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 60950 просмотра

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Во Франции зафиксировали заражения штаммом коронавируса из ЮАР

Киев • УНН

 • 15460 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Во Франции зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом коронавирусом Sars-cov-2, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Во Франции зафиксировали заражения штаммом коронавируса из ЮАР

Штамм короновируса 501.V2 впервые обнаружили в Южной Африке в середине декабря.

Во Франции штамм обнаружили у мужчины, который вернулся из ЮАР. Пациент живет в регионе Верхний Рейн, на границе с Швейцарией.

Ранее штамм вируса из ЮАР обнаружили у женщины в Австралии.

Новые штаммы вируса обнаруживают довольно часто. Наибольшее внимание к себе привлек штамм вируса, который получил распространение в Великобритании. Там обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01. Согласно данным исследований, он на 50-74% опаснее, чем вирус SARS-CoV-2, вызывает болезнь COVID-19. После того новый вид вируса начали фиксировать все в большем количестве других стран мира.

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