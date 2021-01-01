У Франції зафіксували зараження штамом коронавірусу з ПАР

Штам короновірусу 501.V2 вперше виявили у Південній Африці в середині грудня.

У Франції штам виявили в чоловіка, який повернувся з ПАР. Пацієнт мешкає у регіоні Верхній Рейн, що на кордоні Швейцарією.

Раніше штам вірусу з ПАР виявили в жінки в Австралії.

Нові штами вірусу виявляють доволі часто. Найбільше увагу до себе привернув штам вірусу, який набув поширення у Великобританії. Там виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. Згідно з даними досліджень, він на 50-74% небезпечніший, аніж вірус SARS-CoV-2, що викликає хворобу COVID-19. Після того новий вид вірусу почали фіксувати все в більшій кількості інших держав світу.