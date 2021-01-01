У Франції зафіксували зараження штамом коронавірусу з ПАР

$41.280.10
45.550.52
ukru
В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР
Ексклюзив
13:57 • 10865 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 24084 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 47651 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 95682 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 182368 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 208015 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 181906 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 172083 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115753 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89890 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.3м/с
66%
Популярнi новини

Генштаб ЗСУ: ворог втратив за добу 1420 солдатів та десятки одиниць техніки

10 квітня, 05:01 • 14820 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 105259 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 22690 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 49685 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 28447 перегляди
Публікації

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 13616 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 208925 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 239864 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 328173 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 489901 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 440 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 7958 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 10507 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 49831 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 49169 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

У Франції зафіксували зараження штамом коронавірусу з ПАР

Київ • УНН

 • 15460 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. У Франції зареєстровано перший випадок зараження новим штамом коронавірусу Sars-cov-2, повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

У Франції зафіксували зараження штамом коронавірусу з ПАР

Штам короновірусу 501.V2 вперше виявили у Південній Африці в середині грудня.

У Франції штам виявили в чоловіка, який повернувся з ПАР. Пацієнт мешкає у регіоні Верхній Рейн, що на кордоні Швейцарією.
Раніше штам вірусу з ПАР виявили в жінки в Австралії.

Нові штами вірусу виявляють доволі часто. Найбільше увагу до себе привернув штам вірусу, який набув поширення у Великобританії. Там виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. Згідно з даними досліджень, він на 50-74% небезпечніший, аніж вірус SARS-CoV-2, що викликає хворобу COVID-19. Після того новий вид вірусу почали фіксувати все в більшій кількості інших держав світу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$62.36
Bitcoin
$80,882.10
S&P 500
$5,308.53
Tesla
$253.97
Газ TTF
$33.20
Золото
$3,134.50
Ethereum
$1,569.26