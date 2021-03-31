Во Франции владельца фирмы приговорили на полгода тюрьмы из-за производства некачественных антисептиков

Детали

Как установила экспертиза, в составе дезинфицирующего средства не было достаточного количества этилового спирта, что значительно снижало его способность уничтожать вирусы. Продажи этого геля осуществлялась во время первой волны эпидемии во Франции, весной прошлого года. Кроме того, средство продавалось выше цены, установленной государством с целью пресечения спекуляции.

Бизнесмен осужден по статье об обмане потребителей на основе выпуска поддельной продукции. Кроме того, суд оштрафовал его на 12,5 тыс. евро и запретил ему в дальнейшем быть владельцем какой-либо фирмы.

Кроме того, вторым решением суда этот же бизнесмен был осужден на шесть месяцев условного тюремного срока за то, что выдавал одно из выпускавшихся его компанией средств за лекарственное, что делать он не имел права, не располагая соответствующим дипломом фармацевта.

Справка

Согласно статистике ВОЗ — во Франции 4 481 165 случаев заболевания COVID-19, 94 402 человека погибли.