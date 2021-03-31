У Франції власника фірми засудили до півроку в'язниці через виробництво неякісних антисептиків

Деталі

Як встановила експертиза, в складі дезинфікуючого засобу не було достатньої кількості етилового спирту, що значно знижувало його здатність знищувати віруси. Продажі цього гелю здійснювалася під час першої хвилі епідемії у Франції, навесні минулого року. Крім того, засіб продавалося вище ціни, встановленої державою з метою припинення спекуляції.

Бізнесмен засуджений за статтею про обман споживачів на основі випуску підробленої продукції. Крім того, суд оштрафував його на 12,5 тис. євро і заборонив йому в подальшому бути власником будь-якої фірми.

Крім того, другим рішенням суду цей же бізнесмен був засуджений на шість місяців умовного тюремного терміну за те, що видавав однин з засобів, що випускалися його компанією, за лікарський, що робити він не мав права, не маючи відповідного диплома фармацевта.

Довідка

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Франції 4 481 165 випадків захворювання COVID-19, 94 402 особи загинули.