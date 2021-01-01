Во Франции власти ужесточили ограничения по коронавирусу в 15 регионах
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Власти Франции с 2 января ужесточают комендантский час в 15 департаментах, где уровень распространения коронавируса наиболее высокий, сообщает УНН со ссылкой на Franceinfo.
Сейчас комендантский час во всей стране действует с 20:00. Но начиная со 2 января в 15 регионах он будет начинаться с 18:00. Новые ограничения вводятся в департаментах Верхние Альпы, Приморские Альпы, Арденны, Ду, Юра, Марна, Верхняя Марна и других.
Власти не исключили, что список может расширится если ситуация в стране будет ухудшаться.
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