Во Франции власти ужесточили ограничения по коронавирусу в 15 регионах

Сейчас комендантский час во всей стране действует с 20:00. Но начиная со 2 января в 15 регионах он будет начинаться с 18:00. Новые ограничения вводятся в департаментах Верхние Альпы, Приморские Альпы, Арденны, Ду, Юра, Марна, Верхняя Марна и других.

Власти не исключили, что список может расширится если ситуация в стране будет ухудшаться.

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