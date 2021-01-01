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У Франції влада посилила обмеження через коронавірус в 15 регіонах

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Влада Франції с 2 січня посилюють комендантську годину в 15 департаментах, де рівень поширення коронавірусу найбільш високий, повідомляє УНН з посиланням на Franceinfo.

У Франції влада посилила обмеження через коронавірус в 15 регіонах

Зараз комендантська година у всій країні діє з 20:00. Але починаючи з 2 січня в 15 регіонах він буде починатися з 18:00. Нові обмеження вводяться в департаментах Верхні Альпи, Приморські Альпи, Арденни, Ду, Юра, Марна, Верхня Марна і інших.

Влада не виключила, що список може розшириться якщо ситуація в країні буде погіршуватися.

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