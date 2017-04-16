Во Франции прошла акция против М.Ле Пен

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35071 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100676 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152776 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114971 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115650 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112035 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103947 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106959 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103473 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152672 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Во Франции прошла акция против М.Ле Пен

Во Франции прошла акция против М.Ле Пен

Киев  •  УНН

 • 12820 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Несколько сотен человек вышли на акцию протеста, критикуя деятельность кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, передает УНН со ссылкой на AFP.

Демонстранты выдвинулись из пригорода Парижа Обервилье и прошли маршем в столицу. Протестующие обвиняли Ле Пен в том, что она представляет угрозу для основных прав и свобод граждан Франции, а также мигрантов.

Участники акции бросали в полицию бутылки с зажигательной смесью. Правоохранительные органы в ответ применили слезоточивый газ.

Выборы президента Франции пройдут в два тура, первый из которых состоится 23 апреля, а второй - 7 мая.

Напомним, кандидат в президенты Франции от ультраправых Марин Ле Пен заявила, что Крым было "присоединено к России" по желанию жителей полуострова.

В начале апреля в Бордо, расположенном на юго-западе Франции, прошел митинг против приезда кандидата в президенты страны и лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

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