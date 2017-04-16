Во Франции прошла акция против М.Ле Пен

Демонстранты выдвинулись из пригорода Парижа Обервилье и прошли маршем в столицу. Протестующие обвиняли Ле Пен в том, что она представляет угрозу для основных прав и свобод граждан Франции, а также мигрантов.

Участники акции бросали в полицию бутылки с зажигательной смесью. Правоохранительные органы в ответ применили слезоточивый газ.

Выборы президента Франции пройдут в два тура, первый из которых состоится 23 апреля, а второй - 7 мая.

Напомним, кандидат в президенты Франции от ультраправых Марин Ле Пен заявила, что Крым было "присоединено к России" по желанию жителей полуострова.

В начале апреля в Бордо, расположенном на юго-западе Франции, прошел митинг против приезда кандидата в президенты страны и лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.