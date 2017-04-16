У Франції відбулась акція проти М.Ле Пен

Демонстранти висунулися з передмістя Парижа Обервільє і пройшли маршем до столиці. Протестуючі звинувачували Ле Пен в тому, що вона становить загрозу для основних прав і свобод громадян Франції, а також мігрантів.

Учасники акції кидали в поліцію пляшки із запальною сумішшю. Правоохоронні органи у відповідь застосували сльозогінний газ.

Вибори президента Франції пройдуть в два тури, перший з яких відбудеться 23 квітня, а другий — 7 травня.

Нагадаємо, кандидат у президенти Франції від ультраправих Марін Ле Пен заявила, що Крим було “приєднано до Росії” за бажанням жителів півострову.

На початку квітня у Бордо, розташованому на південному заході Франції, пройшов мітинг проти приїзду кандидата в президенти країни і лідера партії “Національний фронт” Марін Ле Пен.