Во Франции полиция разогнала протестующих слезоточивым газом
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Париже произошли столкновения между полицией и активистами, которые вышли в центр города выразить недовольство ходом проведения выборов в стране, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что молодежь протестовала как против М.Ле Пен, так и против Е.Макрона. Студенты, протестуя, блокировали входы и организовывали демонстрации, связанные с выборами.
Так, на протесты вышли около 500 протестующих в масках и капюшонах.
Полиция также применила слезоточивый газ против демонстрантов в западном городе Ренне, где на улицы вышли около 2 тыс. воспитанников средних школ и высших учебных заведений.
Как сообщал УНН, после выборов в Париже начались столкновения с полицией.