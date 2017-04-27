У Франції поліція розігнала протестувальників сльозогінним газом
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Парижі сталися зіткнення між поліцією і активістами, які вийшли до центру міста висловити незадоволення ходом проведення виборів в країні, передає УНН з посиланням на Reuters.
Зазначається, що молодь протестувала як проти М.Ле Пен, так і проти Е.Макрона. Студенти, протестуючи, блокували входи та організовували демонстрації, пов'язані з виборами.
Так, на протести вийшли близько 500 протестувальників у масках та капюшонах.
Поліція також застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів в західному місті Ренні, де на вулиці вийшли близько 2 тис. вихованців середніх шкіл і вищих навчальних закладів.
Як повідомляв УНН, після виборів у Парижі почалися сутички з поліцією.