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Во Франции магазин спортивной одежды предлагает безнаказанно украсть любую вещь. Но есть нюанс

Киев • УНН

 • 243597 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. В Париже магазин спортивной одежды предлагает все посетителям безнаказанно украсть любую вещь. Но с одним условием – похититель получит эту вещь если сумеет убежать от охранника магазина. Об этом сообщает BrandNews, пишет УНН.

Во Франции магазин спортивной одежды предлагает безнаказанно украсть любую вещь. Но есть нюанс

Отмечается, что организатором необычной акции еще в сентябре выступил спортивный бренд Distance, который ориентирован на товары для бега.

Бренд открыто предлагает посетителям своего парижского магазина украсть один из выставленных товаров и сбежать за ним. Но игра оказалась не такой простой.

У дверей стоит в качестве охранника стоит Микаэль Зезе — один из лучших спринтеров Франции, и только если вам удастся убежать от него, вы сможете получить продукт в подарок.

Как отмечает издание, на данный момент испытать судьбу осмелились 74 человека, и лишь двум из них улыбнулась судьба стать “счастливыми ворами”.

При этом, в магазине, довольны, работой Зезе.

“Distance — это концептуальный магазин, вдохновленный искусством, модой и дизайном. Но нашим приоритетом всегда было делиться советами и предлагать спортсменам лучшее оборудование для улучшения результатов. Для меня было честью пригласить наше сообщество испытать себя против одного из самых быстрых спортсменов. Мы также рады, что Зезе оказался достаточно быстрым и не допустил превращения этой операции в финансовую катастрофу”, — объясняет Гийом Понтье, основатель Distance.

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