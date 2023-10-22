Во Франции магазин спортивной одежды предлагает безнаказанно украсть любую вещь. Но есть нюанс

Отмечается, что организатором необычной акции еще в сентябре выступил спортивный бренд Distance, который ориентирован на товары для бега.

Бренд открыто предлагает посетителям своего парижского магазина украсть один из выставленных товаров и сбежать за ним. Но игра оказалась не такой простой.

У дверей стоит в качестве охранника стоит Микаэль Зезе — один из лучших спринтеров Франции, и только если вам удастся убежать от него, вы сможете получить продукт в подарок.

Как отмечает издание, на данный момент испытать судьбу осмелились 74 человека, и лишь двум из них улыбнулась судьба стать “счастливыми ворами”.

При этом, в магазине, довольны, работой Зезе.

“Distance — это концептуальный магазин, вдохновленный искусством, модой и дизайном. Но нашим приоритетом всегда было делиться советами и предлагать спортсменам лучшее оборудование для улучшения результатов. Для меня было честью пригласить наше сообщество испытать себя против одного из самых быстрых спортсменов. Мы также рады, что Зезе оказался достаточно быстрым и не допустил превращения этой операции в финансовую катастрофу”, — объясняет Гийом Понтье, основатель Distance.