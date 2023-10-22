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У Франції магазин спортивного одягу пропонує безкарно вкрасти будь-яку річ. Але є нюанс

Київ • УНН

 • 243597 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У Парижі магазин спортивного одягу пропонує усі відвідувачам безкарно вкрасти будь-яку річ. Але з однією умовою – викрадач отримає цю річ якщо зуміє втікти від охоронця магазину. Про це повідомляє BrandNews, пише УНН.

У Франції магазин спортивного одягу пропонує безкарно вкрасти будь-яку річ. Але є нюанс

Зазначається, що організатором незвичної акції ще у вересні виступив спортивний бренд Distance, який орієнтований на товари для бігу.

Бренд відкрито пропонує відвідувачам свого паризького магазину вкрасти один із виставлених товарів і втекти за ним. Але гра виявилася не такою простою.

Біля дверей стоїть у якості охоронця стоїть Мікаель Зезе — один із найкращих спринтерів Франції, і тільки якщо вам вдасться втекти від нього, ви зможете отримати продукт у подарунок.

Як зазначає видання, на даний момент випробувати долю наважилися 74 людини, і лише двом з них посміхнулася доля стати “щасливими крадіями”.

При цьому, в магазині, задоволені, роботою Зезе.

“Distance — це концептуальний магазин, натхненний мистецтвом, модою та дизайном. Але нашим пріоритетом завжди було ділитися порадами та пропонувати спортсменам найкраще обладнання для покращення результатів. Для мене було честю запросити нашу спільноту випробувати себе проти одного із найшвидших спортсменів. Ми також раді, що Зезе виявився досить швидким і не допустив перетворення цієї операції на фінансову катастрофу”, — пояснює Гійом Понтье, засновник Distance.

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