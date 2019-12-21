Во Франции хирурга подозревают в домогательствах к почти 350 детям
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Во Франции подозревают хирурга Жоэля Лу Скуарнека в домогательствах и изнасиловании несовершеннолетних пациентов, продолжавшихся в течение тридцати лет. Количество потенциальных жертв мужчины - 349 детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Franceinfo.
"Количество потенциальных жертв хирурга Жоэля Лу Скуарнека, подозреваемого в изнасиловании и домогательствах к несовершеннолетним пациентам в течение почти тридцати лет карьеры, сейчас составляет 349. По некоторым из этих фактов уже истек срок давности. Сейчас 229 человек уже дали показания, 197 из них подали жалобу", - сообщили в издании.
Расследование в отношении 68-летнего бывшего хирурга началось в 2017 году, когда одна из его жертв - 6-летняя девочка - рассказала матери о том, что он ее добивался и применил насилие сексуального характера. Также во время обыска в его квартире были обнаружены папки с записями, в которых содержались данные детей и описания действий сексуального характера в отношении них.
Сейчас мужчина находится под стражей, а в марте следующего года его будут судить по обвинению в домогательствах.
Напомним, голливудский продюсер Вайнштейн заплатит 25 млн долларов женщинам, которые обвинили его в домогательствах.