У Франції хірурга підозрюють у домаганнях до майже 350 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Франції підозрюють хірурга Жоеля Лу Скуарнека у домаганнях і зґвалтуванні неповнолітніх пацієнтів, що тривали протягом тридцяти років. Кількість потенційних жертв чоловіка – 349 дітей. Про це повідомляє УНН із посиланням на Franceinfo.
"Кількість потенційних жертв хірурга Жоеля Лу Скуарнека, підозрюваного у зґвалтуванні та домаганнях до неповнолітніх пацієнтів протягом майже тридцяти років кар'єри, зараз становить 349. За деякими з цих фактів вже минув термін давності. Зараз 229 людей вже дали свідчення, 197 з них подали скаргу", - повідомили у виданні.
Розслідування щодо 68-річного колишнього хірурга почалося в 2017 році, коли одна з його жертв - 6-річна дівчинка - розповіла матері про те, що він її домагався і застосував насильство сексуального характеру. Також під час обшуку в його квартирі були виявлені папки із записами, в яких містилися дані дітей і описи дій сексуального характеру щодо них.
Зараз чоловік перебуває під вартою, а в березні наступного року його судитимуть за звинуваченнями у домаганнях.
Нагадаємо, голлівудський продюсер Вайнштейн заплатить 25 млн доларів жінкам, які звинуватили його у домаганнях.