Во Франции исламиста приговорили к четырем годам тюрьмы за пропаганду экстремизма

32-летний бен Аббес, который имеет гражданство Бельгии и Туниса, был признан виновным в создании террористической группировки. После отбывания во Франции назначенного тюремного заключения, срок которого не подлежит сокращению, ему также будет запрещено находиться на французской территории.

Прокуратура требовала вынесения относительно экстремиста наказания сроком в шесть лет тюрьмы. В своем выступлении прокурор особо подчеркнул, что бен Аббес не просто создал в интернете сайт, который вел пропаганду радикального исламизма. Там также распространялись заявления террористических организаций о проведении ими терактов.

С помощью ресурса радикалы получали и доступ к компьютерной программы, созданной для обеспечения шифрования их сообщений. “Этот сайт был настоящим инструментом, предоставленным террористическим организациям для того, чтобы вести вербовку их сторонников. И даже для того, чтобы обеспечивать связь между этими организациями”, — отметил представитель прокуратуры.

Фарук бен Аббес, после вынесения ему приговора, был арестован прямо в зале суда. Ранее он был судим только в связи с нарушениями режима домашнего ареста и не привлекался по делам о терроризме, несмотря на то, что его фамилия часто фигурировало в делах о расследовании деятельности различных террористических организаций радикальных исламистов.

Напомним, официальный Париж с уважением относится к суверенным решений иракской власти, осудила в воскресенье гражданку Франции к 20-летнему тюремному сроку за причастность к деятельности террористической группировки “Исламское государство”.