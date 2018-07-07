У Франції ісламіста засудили до чотирьох років в'язниці за пропаганду екстремізму

32-річний бен Аббес, який має громадянство Бельгії та Тунісу, був визнаний винним у створенні терористичного угруповання. Після відбування у Франції призначеного тюремного ув’язнення, термін якого не підлягає скороченню, йому також буде заборонено перебувати на французькій території.

Прокуратура вимагала винесення щодо екстреміста покарання терміном у шість років в’язниці. У своєму виступі прокурор особливо підкреслив, що бен Аббес не просто створив в інтернеті сайт, який вів пропаганду радикального ісламізму. Там також поширювалися заяви терористичних організацій про проведення ними терактів.

За допомогою ресурсу радикали отримували і доступ до комп’ютерної програми, створеної для забезпечення шифрування їх повідомлень. “Цей сайт був справжнім інструментом, наданим терористичним організаціям для того, щоб вести вербування їх прихильників. І навіть для того, щоб забезпечувати зв’язок між цими організаціями”, — зазначив представник прокуратури.

Фарук бен Аббес, після винесення йому вироку, був заарештований прямо в залі суду. Раніше він засуджувався тільки у зв’язку з порушеннями режиму домашнього арешту і не притягувався у справах про тероризм, незважаючи на те, що його прізвище часто фігурувало в справах про розслідування діяльності різних терористичних організацій радикальних ісламістів.

Нагадаємо, офіційний Париж з повагою ставиться до суверенних рішень іракської влади, що засудила в неділю громадянку Франції до 20-річного тюремного терміну за причетність до діяльності терористичного угруповання “Ісламська держава”.