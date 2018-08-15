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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Филадельфии неизвестный открыл стрельбу в магазине Walmart

Киев • УНН

 • 15864 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Неизвестный мужчина открыл во вторник стрельбу в американском сетевом универмаге Walmart на севере Филадельфии (штат Пенсильвания), ранив двух продавцов и одного покупателя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Philadelphia Inquirer.

В Филадельфии неизвестный открыл стрельбу в магазине Walmart

Злоумышленник задержан, сообщила на своем сайте газета Philadelphia Inquirer. По ее данным, нападающий попытался скрыться на автомобиле с места преступления, однако врезался в служебную машину местной полиции.

При задержании мужчина оказал сопротивление правоохранителям. Двое сотрудников органов правопорядка, находившихся в патрульном автомобиле, в который врезался злоумышленник, госпитализированы.

Следствие выясняет мотивы действий преступника.

Как сообщал УНН, в результате стрельбы в Манчестере пострадали 10 человек.

Украинские Национальные Новости

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