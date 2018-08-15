В Филадельфии неизвестный открыл стрельбу в магазине Walmart

Злоумышленник задержан, сообщила на своем сайте газета Philadelphia Inquirer. По ее данным, нападающий попытался скрыться на автомобиле с места преступления, однако врезался в служебную машину местной полиции.

При задержании мужчина оказал сопротивление правоохранителям. Двое сотрудников органов правопорядка, находившихся в патрульном автомобиле, в который врезался злоумышленник, госпитализированы.

Следствие выясняет мотивы действий преступника.

Как сообщал УНН, в результате стрельбы в Манчестере пострадали 10 человек.