В Филадельфии неизвестный открыл стрельбу в магазине Walmart
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Неизвестный мужчина открыл во вторник стрельбу в американском сетевом универмаге Walmart на севере Филадельфии (штат Пенсильвания), ранив двух продавцов и одного покупателя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Philadelphia Inquirer.
Злоумышленник задержан, сообщила на своем сайте газета Philadelphia Inquirer. По ее данным, нападающий попытался скрыться на автомобиле с места преступления, однако врезался в служебную машину местной полиции.
При задержании мужчина оказал сопротивление правоохранителям. Двое сотрудников органов правопорядка, находившихся в патрульном автомобиле, в который врезался злоумышленник, госпитализированы.
Следствие выясняет мотивы действий преступника.
Как сообщал УНН, в результате стрельбы в Манчестере пострадали 10 человек.