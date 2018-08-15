У Філадельфії невідомий відкрив стрілянину в магазині Walmart
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Невідомий чоловік відкрив у вівторок стрілянину в американському мережевому універмазі Walmart на півночі Філадельфії (штат Пенсільванія), поранивши двох продавців і одного покупця. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Philadelphia Inquirer.
Зловмисник затриманий, повідомила на своєму сайті газета Philadelphia Inquirer. За її даними, нападник спробував втекти на автомобілі з місця злочину, проте врізався в службову машину місцевої поліції.
При затриманні чоловік чинив опір правоохоронцям. Двоє співробітників органів правопорядку, які перебували в патрульному автомобілі, в який врізався зловмисник, госпіталізовані.
Слідство з’ясовує мотиви дій злочинця.
Як повідомляв УНН, в результаті стрілянини в Манчестері постраждали 10 осіб.