В ФБР возобновили дело по личной почте Х.Клинтон

Следователи узнали о существовании новых писем, "которые, судя по всему, имеют отношение к расследованию", сообщил директор ФБР Джеймс Коми.

По его словам, следователи должны определить, содержат ли эти электронные письма секретную информацию.

Ранее ФБР уже выяснило, что кандидат от демократов имела на своем частном почтовом сервере секретную информацию, и оценило обращение с ней Клинтон как "крайне небрежное".

Однако тогда решили не предъявлять ей никаких обвинений.