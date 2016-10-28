У ФБР поновили справу щодо особистої пошти Х.Клінтон
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Федеральне бюро розслідувань поновило розслідування, пов'язане з використанням Хілларі Клінтон особистого поштового сервера для робочого листування на посаді держсекретаря США, передає УНН із посиланням на ВВС.
Слідчі дізналися про існування нових листів, "які, судячи з усього, мають відношення до розслідування", повідомив директор ФБР Джеймс Комі.
За його словами, слідчі мають визначити, чи містять ці електронні листи секретну інформацію.
Раніше ФБР вже з'ясувало, що кандидатка від демократів мала на своєму приватному поштовому сервері секретну інформацію, і оцінило поводження з нею пані Клінтон як "вкрай недбале".
Однак тоді вирішили не пред'являти їй жодних звинувачень.