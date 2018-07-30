При ДТП во Львовской области пострадали восемь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Возле села Стоянов во Львовской области столкнулись два автомобиля, из-за чего пострадали восемь человек. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в области, передает УНН.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 30 июля, около 15:00 на автодороге Львов - Луцк, вблизи села Стоянов, в Радеховском районе", - говорится в сообщении.
Установлено, что автомобиль "Шкода Октавия", которым управлял 58-летний житель города Ужгород, столкнулся с автомобилем "Фольксваген Транспортер" под управлением 38-летнего жителя Луцка. В результате водитель и семь пассажиров "Фольксвагена", один из которых - иностранец, получили телесные повреждения. Всех доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Сейчас диагнозы уточняются.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.
Как сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, на автотрассе Н-17 автомобиль "Шкода", двигаясь в направлении г. Львов, ориентировочно выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Фольксваген".
"В автомобиле "Октавия" находилось 3 взрослых человека и один малолетний ребенок. В автомобиле "Фольксваген Транспортер" находилось девять человек, один из них - гражданин Республики Италия. Предварительно, в автомобиле "Фольксваген Транспортер" 7 пострадавших, в "Шкоде" пострадавших нет", - уточнил Зинкевич.
Напомним, в ДТП во Львовской области с участием мотоцикла пострадали две маленькие девочки: возрастом одиннадцать месяцев и два года.