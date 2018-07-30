У ДТП на Львівщині постраждали восьмеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Біля села Стоянів у Львівській області зіткнулися два автомобілі, через що постраждали восьмеро осіб. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП в області, передає УНН.
"Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 30 липня, близько 15:00 на автодорозі Львів - Луцьк, поблизу села Стоянів, у Радехівському районі", - йдеться в повідомлені.
Встановлено, що автомобіль "Шкода Октавія", яким керував 58-річний мешканець міста Ужгород, зіткнувся з автомобілем "Фольксваген Транспортер" під керуванням 38-річного жителя Луцька. У результаті водій та семеро пасажирів "Фольксвагена", один з яких - іноземець, отримали тілесні ушкодження. Усіх доставили у лікарню для надання медичної допомоги. Нині діагнози уточнюються.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП. Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Як повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, на автотрасі Н-17 автомобіль "Шкода", рухаючись в напрямку м. Львів, орієнтовно виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем "Фольксваген".
"В автомобілі "Октавія" знаходилося 3 дорослих особи та одна малолітня дитина. В автомобілі "Фольксваген Транспортер" знаходилося дев'ятеро осіб, один з них - громадянин Республіки Італія. Попередньо, в автомобілі "Фольксваген Транспортер" 7 потерпілих, в "Шкоді" потерпілих немає", - уточнив Зінкевич.
Нагадаємо, у ДТП у Львівській області за участі мотоцикла постраждали дві маленькі дівчинки: віком одинадцять місяців та два роки.