В ГосЧС уточнили информацию о сходе лавин в Закарпатской области
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 4 января. УНН. В Управлении ГосЧС в Закарпатской области уточнили информацию по количеству лавин, сошедших в Закарпатской области из-за сильных осадков. Так, по уточненным данным, в течение суток зафиксировано три схода снежных масс - в Межгорском, Хустском и Тячевском районах. Об этом корреспонденту УНН рассказала пресс-секретарь УГосЧС в Закарпатской области Наталия Батыр.
"Третья лавина, кубомасса которой всего 25 куб.м, сошла возле пгт Усть-Чорна Тячевского района. Она частично перекрыла автодорогу местного значения, однако ни люди, ни транспортные средства не пострадали", - рассказала Н.Батыр.
Напомним, ранее в УГосЧС Закарпатской области отметили, что в течение 4 января сошло 4 лавины.