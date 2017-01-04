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У ДСНС уточнили інформацію щодо сходження лавин на Закарпатті

У ДСНС уточнили інформацію щодо сходження лавин на Закарпатті

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 4 січня. УНН. В Управлінні ДСНС у Закарпатській області уточнили інформацію щодо кількості лавин, які зійшли на Закарпатті через сильні опади. Так, за уточненими даними, протягом доби зафіксовано три сходження снігових мас – в Міжгірському, Хустському та Тячівському районах. Про це кореспонденту УНН розповіла речниця УДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.

“Третя лавина, кубомаса якої всього 25 куб. м, зійшла поблизу смт Усть Чорна Тячівського району. Вона частково перекрила автодорогу місцевого значення, однак ні люди, ні транспортні засоби не постраждали”, — розповіла Н.Батир.

Нагадаємо, раніше в УДСНС Закарпатської області зазначили, що протягом 4 січня зійшло 4 лавини.

Українські Національні Новини

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