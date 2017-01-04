У ДСНС уточнили інформацію щодо сходження лавин на Закарпатті

УЖГОРОД-КИЇВ. 4 січня. УНН. В Управлінні ДСНС у Закарпатській області уточнили інформацію щодо кількості лавин, які зійшли на Закарпатті через сильні опади. Так, за уточненими даними, протягом доби зафіксовано три сходження снігових мас – в Міжгірському, Хустському та Тячівському районах. Про це кореспонденту УНН розповіла речниця УДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.