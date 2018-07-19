В ГСЧС рассказали об основных правилах поведения на воде

"Во-первых, не плавать в одиночку, если что-то произойдет и вам нужна будет помощь, то вас смогут увидеть другие отдыхающие. Во-вторых, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Если вы отдыхаете с детьми, то следить за ними. Если люди страдают от сердечно-сосудистыми заболеваниями то соблюдать режим - нельзя долго находиться на солнце, а потом резко заходить в воду", - рассказала С.Водолага.



Кроме того, она рекомендовала не купаться в запрещенных местах, и не нырять с мостов, понтонов, но не заплывать за буйки.



"Это элементарные правила, которые все знают, но, к сожалению, не выполняют", - резюмировала С.Водолага.



Как сообщал УНН, с начала года в столице Украины на воде погибло уже 37 человек.