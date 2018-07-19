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У ДСНС розповіли про основні правила поведінки на воді

У ДСНС розповіли про основні правила поведінки на воді

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Під час відпочинку на воді не рекомендується купатися у стані алкогольного сп’яніння та не пірнати з мостів чи понтонів. Про це під час прес-конференції заявила речник ГУ ДСНС України у місті Києві Світлана Водолага, передає кореспондент УНН.

"По-перше, не плавати на одинці, якщо щось станеться і вам буде потрібна допомога, то вас зможуть побачити інші відпочиваючі. По-друге, не заходити у воду у стані алкогольного сп’яніння. Якщо ви відпочиваєте з дітьми, то слідкувати за ними. Якщо люди страждають на серцево-судинні захворювання то дотримуватись режиму – не можна довго перебувати на сонці, а потім різко заходити у воду", - розповіла С.Водолага.

Крім того, вона рекомендувала не купатися у заборонених місцях, та не пірнати з мостів, понтонів, та не запливати за буї.

"Це елементарні правила, які усі знають, проте, нажаль, не виконують", - резюмувала С.Водолага.

Як повідомляв УНН, з початку року у столиці України на воді загинуло вже 37 людей.

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