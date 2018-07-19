У ДСНС розповіли про основні правила поведінки на воді

"По-перше, не плавати на одинці, якщо щось станеться і вам буде потрібна допомога, то вас зможуть побачити інші відпочиваючі. По-друге, не заходити у воду у стані алкогольного сп’яніння. Якщо ви відпочиваєте з дітьми, то слідкувати за ними. Якщо люди страждають на серцево-судинні захворювання то дотримуватись режиму – не можна довго перебувати на сонці, а потім різко заходити у воду", - розповіла С.Водолага.



Крім того, вона рекомендувала не купатися у заборонених місцях, та не пірнати з мостів, понтонів, та не запливати за буї.



"Це елементарні правила, які усі знають, проте, нажаль, не виконують", - резюмувала С.Водолага.



Як повідомляв УНН, з початку року у столиці України на воді загинуло вже 37 людей.