В Дрездене во время антикарантинного протеста пострадали полицейские
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Германии жители нескольких крупных городов вышли на протесты против карантинных ограничений. Об этом пишет УНН со ссылкой на Die Zeit.
Детали
На протестах в Дрездене были нарушены карантинные нормы. Двенадцать аварийных служб пострадали в результате нападений демонстрантов, заявила полиция.
Всего за день было определено 47 уголовных преступлений, в том числе девять физических нападений на стражей порядка, семь образ и два нарушения законов о вооружении и сборы. Кроме того, правоохранителям было противостояний 17 раз.
Добавляют, что 36-летний мужчина временно содержался под стражей в милиции. Трое людей в возрасте 16, 41 и 50 лет были временно арестованы. Их обвиняют в нападении на стражей порядка.
Напомним
Германия с 8 марта ослабила коронавирусные ограничения. Вновь открывшиеся книжные и цветочные магазины, косметические салоны, автошколы и пилотные училища.