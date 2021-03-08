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Німеччина послабила частину карантинних обмежень

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Німеччина з 8 березня послабила коронавірусні обмеження. Знову відкрилися книжкові та квіткові магазини, косметичні салони, автошколи і пілотні училища. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.

Деталі

“Німеччина послаблює деякі обмеження. З 8 березня знову відкрилися книжкові та квіткові магазини, магазини садових товарів, косметичні салони, автошколи і пілотні училища. Решта магазинів, за винятком продовольчих і аптек, а також готелі, ресторани та інші заклади поки залишаться закритими”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, дозволені зустрічі до п’яти осіб з двох домогосподарств, не рахуючи дітей до 14 років.

“А кожен громадянин отримає можливість раз на тиждень безкоштовно здати експрес-тест на коронавірус, витрати федеральна влада бере на себе. Подальші заходи щодо скасування обмежень будуть залежати від втілення в дійсність концепції регулярного тестування жителів”, — наголошується в повідомленні.

Доповнення

Німецький вірусолог Крістіан Дростен застеріг про небезпеку третьої хвилі пандемії у Німеччині.

Раніше УНН повідомляв, що у Німеччині вакцинація від коронавірусу почалася в кінці грудня, однак люди не поспішають робити щеплення.

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