Германия ослабила часть карантинных ограничений
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Германия с 8 марта ослабила коронавирусные ограничения. Вновь открылись книжные и цветочные магазины, косметические салоны, автошколы и пилотные училища. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.
Детали
“Германия ослабляет некоторые ограничения. С 8 марта вновь открылись книжные и цветочные магазины, магазины садовых товаров, косметические салоны, автошколы и пилотные училища. Остальные магазины, за исключением продовольственных и аптек, а также гостиницы, рестораны и прочие заведения пока останутся закрытыми”, — говорится в сообщении.
Кроме того, разрешены встречи до пяти человек из двух домохозяйств, не считая детей до 14 лет.
“А каждый гражданин получит возможность раз в неделю бесплатно сдать экспресс-тест на коронавирус, расходы федеральные власти берут на себя. Дальнейшие меры по отмене ограничений будут зависеть от претворения в действительность концепции регулярного тестирования жителей”, — отмечается в сообщении.
Дополнение
Немецкий вирусолог Кристиан Дростен предостерег об опасности третьей волны пандемии в Германии.
Ранее УНН сообщал, что в Германии вакцинация от коронавируса началась в конце декабря, однако люди не спешат делать прививки.