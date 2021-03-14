У Дрездені під час антикарантинного протесту постраждали поліцейські

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На протестах у Дрездені були порушені карантинні норми. Дванадцять аварійних служб постраждали внаслідок нападів демонстрантів, заявила поліція.

Всього за день було визначено 47 кримінальних правопорушень, у тому числі дев'ять фізичних нападів на правоохоронців, сім образ та два порушення законів про озброєння та збори. Крім того, правоохоронцям було протистояно 17 разів.

Додають, що 36-річний чоловік тимчасово утримувався під вартою в міліції. Троє людей віком 16, 41 та 50 років були тимчасово заарештовані. Їх звинувачують у нападі на правоохоронців.

Нагадаємо

Німеччина з 8 березня послабила коронавірусні обмеження. Знову відкрилися книжкові та квіткові магазини, косметичні салони, автошколи і пілотні училища.