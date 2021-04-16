В Донецкой области во время полевых работ подорвался трактор, водитель получил ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Донецкой области во время работ на поле возле села Гнутово трактор марки “Беларус” наехал на неустановленное взрывное устройство, водитель получил ранения. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, по факту — открыто уголовное производство, передает УНН.
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“... начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)”, — говорится в сообщении.
Детали
Досудебным расследованием установлено, что 15 апреля 2021 года, около 17:20, 51-летний житель села Саханка при выполнении сельскохозяйственных работ на поле возле села Гнутово наехал трактором марки “Беларус” на неустановленное взрывное устройство.
Добавим
Мужчину с легкими телесными повреждениями доставлено в медицинское учреждение.
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Сейчас продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия, устанавливаются обстоятельства указанного события и лица, причастные к совершению преступления.
Досудебное расследование продолжается.