У Донецькій області під час польових робіт підірвався трактор, водій отримав поранення

Цитата

“... розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 квітня 2021 року, близько 17:20, 51-річний мешканець села Саханка під час виконання сільськогосподарських робіт на полі біля села Гнутове наїхав трактором марки­­­­­­­­­ “Білорус” на невстановлений вибуховий пристрій.

Додамо

Чоловіка із легкими тілесними ушкодженнями доставлено до медичного закладу.

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Наразі тривають першочергові слідчі (розшукові) дії, встановлюються обставини вказаної події та особи, причетні до вчинення злочину.

Досудове розслідування триває.