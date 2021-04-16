У Донецькій області під час польових робіт підірвався трактор, водій отримав поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Донецькій області під час робіт на полі біля села Гнутове трактор марки “Білорус” наїхав на невстановлений вибуховий пристрій, водій отримав поранення. Як повідомили у пресслужбі прокуратури Донецької області, за фактом — відкрито кримінальне провадження, передає УНН.
Цитата
“... розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 квітня 2021 року, близько 17:20, 51-річний мешканець села Саханка під час виконання сільськогосподарських робіт на полі біля села Гнутове наїхав трактором марки “Білорус” на невстановлений вибуховий пристрій.
Додамо
Чоловіка із легкими тілесними ушкодженнями доставлено до медичного закладу.
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Наразі тривають першочергові слідчі (розшукові) дії, встановлюються обставини вказаної події та особи, причетні до вчинення злочину.
Досудове розслідування триває.