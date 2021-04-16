У Донецькій області під час польових робіт підірвався трактор, водій отримав поранення

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Донецькій області під час робіт на полі біля села Гнутове трактор марки­­­­­­­­­ “Білорус” наїхав на невстановлений вибуховий пристрій, водій отримав поранення. Як повідомили у пресслужбі прокуратури Донецької області, за фактом — відкрито кримінальне провадження, передає УНН.

Цитата

“... розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 квітня 2021 року, близько 17:20, 51-річний мешканець села Саханка під час виконання сільськогосподарських робіт на полі біля села Гнутове наїхав трактором марки­­­­­­­­­ “Білорус” на невстановлений вибуховий пристрій.

Додамо

Чоловіка із легкими тілесними ушкодженнями доставлено до медичного закладу.

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Наразі тривають першочергові слідчі (розшукові) дії, встановлюються обставини вказаної події та особи, причетні до вчинення злочину.

Досудове розслідування триває.

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