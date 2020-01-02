В дочерней авиакомпании Lufthansa провели новогоднюю забастовку
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Бортпроводники Germanwings, дочерней компании немецкого авиаперевозчика Lufthansa, завершили трехдневную забастовку в среду, 1 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
За это время было отменено около 200 авиарейсов, в том числе свыше 70 - в первый день 2020 года. Однако более 85 процентов из 1200 перелетов, запланированных на время стачки, удалось осуществить, подчеркнула представительница авиаперевозчика. Сильнее всего забастовка затронула аэропорты Кельна, Мюнхена, Гамбурга и берлинский аэропорт Тегель.
Акция была организована профсоюзом бортпроводников Ufo. Ранее заместитель председателя профсоюза Даниэль Флор допускал продление забастовки без заблаговременного уведомления.
Руководство Germanwings обвинило Ufo в безответственной политике за счет "клиентов и сотрудников" и раскритиковало отказ профсоюза пойти на мирное урегулирование конфликта.
Поводом для акции послужило то, что в компании отклонили заявки 11 сотрудников, желающих перейти на неполный рабочий день. В Germanwings утверждают, что удовлетворить эти требования было невозможно "по производственным причинам".
Напомним, в Германии отменили более 170 авиарейсов из-за забастовки стюардесс.