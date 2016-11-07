В "ДНР" распространяют слухи о перекрытии выезда в Украину

"В прифронтовых районах "ДНР" оккупанты распускают слухи о скором перекрытии выезда с территории, контролируемой террористами, на подконтрольную Украине территорию. Данные слухи вызывают негативный резонанс у представителей местного населения, получающих пенсии и социальные выплаты от Украины", - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что, по другой версии слухов, выезд из "ДНР" будет запрещен только для представителей "госструктур", включая работников "государственных предприятий", учителей и медицинских работников.

Как сообщал УНН, сегодня утром в пункте пропуска "Марьинка" на въезд ожидало 200 транспортных средств, а на выезд 150 автомобилей.