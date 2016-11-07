У "ДНР" поширюють чутки про перекриття виїзду до України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У "ДНР" розпускають чутки про перекриття виїзду з території, окупованої бойовиками, до України, що викликає негативну реакцію у місцевих. Про це повідомив координатор групи “Інформаційний спротив” Дмитро Тимчук, передає УНН.
“У прифронтових районах „ДНР“ окупанти розпускають чутки про швидке перекриття виїзду з території, контрольованої терористами, на підконтрольну Україні територію. Дані чутки викликають негативний резонанс у представників місцевого населення, які отримують пенсії та соціальні виплати від України”, — йдеться у повідомленні.
Також у повідомленні зазначається, що, за іншою версією чуток, виїзд з “ДНР” буде заборонений тільки для представників “держструктур”, включаючи працівників “державних підприємств”, вчителів та медичних працівників.
Як повідомляв УНН, сьогодні зранку на пункті пропуску “Мар’їнка” на в’їзд очікувало 200 транспортних засобів, а на виїзд 150 автівок.