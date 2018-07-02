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В Днестровском лимане под Одессой утонул рыбак

В Днестровском лимане под Одессой утонул рыбак

Киев  •  УНН

 • 11922 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Спасательные службы Одесской области продолжают поиски тела мужчины, который выпал накануне в Днестровском лимане из лодки и исчез. Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС области, передает УНН.

“В районе села Шабо в Днестровском лимане в семь часов утра 1 июля во время рыбалки на лодке выпал за борт и исчез под водой мужчина 1992 года рождения”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, сообщение о ЧП поступило в Службу спасения “101” 1 июля в 08:30.

Между тем, спасатели обследовали 10 км по берегу, 35 км береговой линии по воде и 300 м2 дна в месте исчезновения.

Впрочем, тело погибшего пока обнаружить не удалось. Поисковые работы продолжаются. Привлечены 2 единицы пожарно-спасательной техники и 8 сотрудников личного состава.

Напомним, 30 июня в пруду на Харьковщине утонул восьмилетний мальчик. Всего, по данным ГСЧС Украины, с начала 2018 года в водоемах Украины погибли почти 500 человек.

Украинские Национальные Новости

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