У Дністровському лимані під Одесою потонув рибалка
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Рятувальні служби Одеської області продовжують пошуки тіла чоловіка, який випав з човна напередодні у Дністровському лимані і зник. Про це повідомив прес-центр ДСНС області, передає УНН.
“У районі села Шабо у Дністровському лимані о сьомій годині ранку 1 липня під час риболовлі на човні випав за борт та зник під водою чоловік 1992 року народження”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, повідомлення про надзвичайну подію надійшло до Служби порятунку “101” 1 липня о 08:30.
Між іншим, рятувальники обстежили 10 км по берегу, 35 км берегової лінії по воді та 300 м2 дна в місці зникнення.
Втім, тіло загиблого поки що виявити не вдалось. Пошукові роботи тривають. Залучено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 8 співробітників особового складу.
Нагадаємо, 30 червня у ставку на Харківщині потонув восьмирічний хлопчик. Загалом, за даними ДСНС України, з початку 2018 року у водоймах України загинули майже 500 осіб.